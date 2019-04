CDU, Grüne und FDP/VWG ziehen Erfolgsbilanz : Kreisumlage soll auf 37 Prozent sinken

Kreis Wesel Die Kooperation aus CDU, Grünen und FDP/VWG geht mit breiter Brust in die Kreistagssitzung.

Das Glück ist mit den Tüchtigen, sagt ein Sprichwort aus der Antike. Für die Kooperation von CDU, Grünen und FDP/VWG, die im Weseler Kreistag – oft mit Solist Manfred Schramm – die Mehrheit gegen SPD, Linke und AfD sowie Landrat Ansgar Müller (SPD) stellt, trifft es zu. Denn der gemeinsame Wille, einige Dinge in andere Richtungen zu lenken, bekam zuletzt Unterstützung durch die gute Konjunktur. Die Kooperationspartner wissen, dass sie Glück gehabt haben. Nun wollen sie für schlechte Zeiten vorbauen wollen. Rund 400.000 Euro waren noch im Rückstellungstopf, als die Verbindung 2014 begann. Ende 2018 dürfte der Puffer bei 17 bis 18 Millionen Euro gelegen haben, sagte Frank Berger (CDU) jetzt bei einer Bilanz vor der Kreistagssitzung am Donnerstag, 4. April, in der es ab 16 Uhr um den Doppelhaushalt für 2019/2020 geht. Es ist die letzte Weichenstellung vor der Kommunlawahl 2020.