Erstes Treffen seit Gründung Oktober 2018 : „Die Linke“ berät über Europa, Busse und den Wolf

Schermbeck Bei der ersten Ortsverbandsversammlung bereitete sich „Die Linke“ in Schermbeck auf die bevorstehenden Europa- und Kommunalwahlen vor.

Zwar hat der Ortsverband erst sieben Mitglieder, die beiden Sprecher gaben sich aber zuversichtlich, dass die Partei bei den Kommunalwahlen 2020 in allen dreizehn Schermbecker Wahlbezirken kandidieren kann. Derzeit arbeitet der Verband an einem Programm mit lokalpolitischen Themen. Die vier anwesenden Jugendlichen monierten das geringe öffentliche Angebot für junge Leute. Der letzte Bus von Dorsten aus in Richtung Schermbeck fahre zudem samstags um 20 Uhr, ärgerte sich Corinna Uerschels.