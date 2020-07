„Tag der Genossenschaft“ auch in Wermelskirchen : Internationaler Genossenschaftstag – Bauverein zeigt Flagge

Wermelskirchen Seit 1923 wird am ersten Samstag im Juli der Internationale Genossenschaftstag gefeiert.Gemeinsam mit 2000 anderen Wohnungsbaugenossenschaften zeigt auch der Bauverein Wermelskirchen Flagge.

Zum Tag der Genossenschaft am kommenden Samstag zeigt auch der Bauverein Wermelskirchen gemeinsam mit 2000 anderen Wohnungsbaugenossenschaften Flagge. Zu diesem Zweck wurde extra ein Fahnenmast an der Geschäftsstelle des Bauvereins an der Wielstraße gesetzt. Alle Wohnungsgenossenschaften weisen im markanten Bauklötzchen-Auftritt auf dieselbe Botschaft hin: Gesellschaft braucht Genossenschaft. Ziel der Aktion ist es, auf die gesellschaftliche Bedeutung von Wohnungsbaugenossenschaften hinzuweisen. „2000 Wohnungsgenossenschaften sorgen für sicheres und bezahlbares Wohnen in 2,2 Millionen Wohnungen, in denen fünf Millionen Menschen leben, davon sind drei Millionen Mitglied in Wohnungs-genossenschaften“, berichtet Martin Lambotte, geschäftsführender Vorstand im Gemeinnützigen Bauverein Wermelskirchen, der 1950 gegründet wurde.