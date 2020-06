Kultur in Wermelskirchen : Kritik an der Idee eines Kulturmanagers

Wermelskirchens Veranstalter stellten sich viele Fragen, hier Michael Dierks (l., Kult-in-Wk) und Achim Stollberg (Kattwinkelsche Fabrik). Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Vertreter des ersten Kultur-Stammtisches hinterfragen, was für Aufgaben von der neuen Stelle ausgeführt werden sollen. Die Teilnehmer einigten sich darauf, sich mit einer von mehreren Vereinsvertretern unterzeichneten Anfrage an den auch für Kultur zuständigen Ersten Beigeordneten, Stefan Görnert, zu wenden.

Mit dem Wissen eines erfahrenen Kommunalpolitikers um Vorgehensweisen konnte Jochen Bilstein (SPD) beim ersten Künstler- und Kultur-Stammtisch aufkommenden Druck aus dem sprichwörtlichen Kessel nehmen: „Diese Runde sollte der Stadtverwaltung die Chance geben, sich zu erklären, bevor Pflöcke eingeschlagen werden.“

Das jüngst in Ausschüssen angedeutete Thema eines interkommunalen Kulturmanagers, der sich im Burscheider und Wermelskirchener Belange kümmern soll, brachte Michael Dierks, Vorsitzender der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) auf den (Stamm-)Tisch: „Ich verstehe die Geschichte nicht.“ Da mache ein Architekturbüro über das Interkommunale Entwicklungs- und Handlungskonzept (IHEK) ein Fass auf, wonach ein Kulturmanagement alles richte solle: „Wir alle befürworten ein koordinierendes Kulturmanagement. Aber was soll diese Person machen, gibt es eine Stellenbeschreibung? Warum redet niemand mit uns über einen Bedarf – wir wollen da mitreden.“

Info Corona-Rettungsschirm war ebenfalls Thema Hilfe Im Kreis des Künstler- und Kultur-Stammtisches begrüßen die Kultur-Veranstalter den städtischen „Rettungsschirm“ angesichts der Corona-Pandemie. Dennoch bleiben viele Fragen offen, hieß es. Zitat Jochen Bilstein (SPD) ermunterte die Kulturschaffenden: „Wer Angebote für Publikum macht, soll Anträge stellen. Ein aktiver Verein, der durch Aktionen in die roten Zahlen gerät, soll beantragen.“ Der „Topf“ habe keine festgelegte Größe, da ja niemand ein Ausmaß abschätzen könne.

Im Zuge des IHEK sollen ein Burscheider „Haus der Kultur“ und die Stelle eines Kulturmanagements eingerichtet werden (wir berichteten) – finanziert über eine Förderung des Landes, den Eigenanteil teilen sich die Kommunen. Für das Kulturmanagement bedeutet das 33.000 Euro über drei Jahre. „Die Stelle soll doch am 1. Januar 2021 besetzt werden, da muss doch eine Ausschreibung her?“, fragte sich am Stammtisch auch André Frowein (Jugendcafé, Wir in Wermelskirchen). Und Stefan Janosi (Kult-in-Wk, Grüne) setzte drauf: „Nach momentanem Eindruck sind die Burscheider die Nutznießer des Vorhabens.“ Das bekundete der Kulturvereins-Vorsitzende Peter Scheben mit einem Kopfnicken: „Was haben wir Wermelskirchener davon – das will ich wissen.“ Achim Stollberg von der Kattwinkelschen Fabrik konstatierte, nicht mehr zu wissen als die übrigen 27 Teilnehmer des Stammtisches und warnte: „So wie es bislang vorgestellt wurde, wird das angedachte ‚Haus der Kultur‘ in Burscheid die regionale Konkurrenzsituation verschärfen, denn das Publikum gibt es nur einmal.“

Niemand solle sich auf Kirchturm-Denken zurückziehen, appellierte Jochen Bilstein: „Mehr Kultur ist immer besser als weniger.“ Seine Beobachtungen beschrieb Frank Kaluscha (AJZ Bahndamm, Grüne) so: „In Sachen IHEK sind die Burscheider die Vorreiter und schneller. Und selbst wenn 33.000 Euro über drei Jahre für so eine Stelle nicht viel Geld sind, muss tatsächlich geklärt werden, was sie überhaupt machen soll.“ Und bei diesem politischen Prozess sollten die Kulturtreibenden durchaus mitreden, schließlich seien keine Vorschläge in Stein gemeißelt.

Die Teilnehmer des Künstler- und Kultur-Stammtisches, der jedem offen steht, einigten sich darauf, sich mit einer von mehreren Vereinsvertretern unterzeichneten Anfrage an den auch für Kultur zuständigen Ersten Beigeordneten Wermelskirchens, Stefan Görnert, zu wenden, um offene Fragen zu klären und Mitsprache einzufordern.