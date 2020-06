Genossenschaft in Neuss : GWG hat aktuell 249 Wohnungen in Bau

Ulrich Brombach und Stefan Zellnig (r.) legen ihre Bilanz vor. Foto: GWG

Neuss Die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft (GWG) konnte im vergangenen Jahr 20 Wohnungen und acht Mieteinfamilienhäuser erstmals an ein Mitglied vermieten. Die hohe Fertigstellungsquote unterstreicht, wie die Bilanzsumme, die Vorstand Stefan Zellnig am Donnerstgabend in der Stadthalle der Vertreterversammlung vorstellte, mit 207,8 Millionen Euro einen Rekordwert erreicht hat: Die GWG investiert in den Bestand.

Und das geht so weiter. 249 Neubauwohnungen sind aktuell im Bau oder in der Planung, sagte Zellnigs Vorstandskollege Ulrich Brombach. Einen Schwerpunkt setzt die GWG dabei auf der Furth, wo gerade erst zwölf Wohnungen übergeben werden konnten, die im Haus Fesserstraße 16, das zuletzt von der Stadt als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden war, fertig wurden. Und gleich daneben sollen Mitte kommenden Jahres 40 Wohnungen in Mehrgenerationenhäusern bezugsreif werden, in denen auch eine Gruppenwohnung für demenziell Erkrankte entstehen wird. Am 16. September soll dieses einmalige Projekt ab 18 Uhr in der Römerstube, Römerstraße 85, Interessierten vorgestellt werden.

Insgesamt investierte die GWG, die über 68,9 Millionen Euro Eigenkapital verfügt, im vergangenen Jahr 18,9 Millionen Euro, fünf mehr als ein Jahr zuvor. 5,5 Millionen Euro (Vorjahr: 3,9 Millionen) davon flossen in Instandhaltungsmaßnahmen. So wandte die GWG allein 1,9 Millionen für die Modernisierung von 426 Bestandswohnungen auf. Dass die Genossenschaft bemüht ist, attraktive Wohnungen anzubieten, zahlt sich nach Angaben des Vorstandes aus: Leerstand? Fehlanzeige. Wer investiert, schmälert allerdings den Gewinn. Der sank von 2,5 Millionen im Jahr 2018 auf 1,7 Millionen Euro im Vorjahr.