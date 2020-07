Aufatmen an der Zulassungsstelle : Mehr Service bei der Zulassung

Aufatmen an der Zulassungsstelle

Termine müssen bei der Zulassungsstelle vorab per E-Mail vereinbart werden. Foto: Stephan Büllesbach

Wermelskirchen Das Straßenverkehrsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises weitet seinen Service wieder weiter aus. Das betrifft auch die Nebenstelle in Wermelskirchen. Es müssen allerdings Termine vereinbart werden.

Gute Nachricht für alle, die seit Wochen sehnsüchtig auf einen Termin bei der Zulassungsstelle warten: Das Straßenverkehrsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises weitet seinen Service wieder weiter aus. Das betrifft auch die Nebenstelle in Wermelskirchen. Dort sind ab sofort nicht mehr nur zwei, sondern drei Mitarbeiter im Einsatz, um den Bürgern beim An-, Um-, oder Abmelden ihrer Autos oder – speziell jetzt zur Ferienzeit – ihrer Wohnwagen behilflich zu sein.

Einfach hinzufahren und vor Ort auf einen Termin zu warten, ist allerdings durch die Corona-Beschränkungen nach wie vor nicht möglich, „weil wir sonst Knubbelbildung haben und die geforderten 1,50 Meter Mindestabstand nicht mehr einhalten können“, sagt Pressesprecherin Birgit Bär. Der Zutritt zum Straßenverkehrsamt ist deshalb wegen den Einschränkungen weiterhin nur für die Personen erlaubt, die vorab einen Termin per E-Mail vereinbart haben. Anmeldungen sind an zulassung@rbk-online.de für Werktage in der Zeit von 7.30 bis 12 Uhr möglich.