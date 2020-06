Haus Eifgen in Wermelskirchen : „Eine lokalhistorische Glanztat“

Wermelskirchen Joachim Schulte sitzt mit Michael Dierks im Vorstand der Kulturhaus Eifgen eG. Er spricht über den Weg von der Idee zur Genossenschaft. Es gibt eine ungeheure Bereitschaft in der Bevölkerung, sich an gemeinnützigen Vorhaben zu beteiligen.

Joachim Schulte Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ursprünglich haben Michael Dierks und Michael Regenbrecht im Bistro der Katt Blues- und Jazz-Abende veranstaltet. Nachdem 2014 der Bistro-Wirt Lothar Heinrich verstorben war, hat man im Januar 2016 den Verein Kulturinitiative Wermelskirchen e.V. gegründet, um das Bistro zur Fortsetzung des Musikangebots zu übernehmen. Die Stadt Wermelskirchen hatte sich jedoch für einen Profi als Gastronomen entschieden. Der neugegründete Verein stand dann also mit leeren Händen da. Herbert Ante, der damalige Besitzer des Haus Eifgen, kam auf den Verein zu und hat die Räume gegen Nebenkosten zur Verfügung gestellt. Seit Februar 2017 hat der Verein die Räumlichkeiten komplett verändert, die Ausstattung, Technik und Bühne neu eingerichtet und zwei zunehmend erfolgreiche Jahre mit vielen Veranstaltungen hinter sich gebracht. Dann wollte der Eigentümer das Haus aber definitiv verkaufen. Da so die Zukunft des Vereins auf dem Spiel stand, haben wir uns die Frage gestellt, ob wir nicht irgendwie das Haus übernehmen könnten. Damit war die Idee der Genossenschaft geboren.

Schulte Es gab den Verein, dann die GmbH als denkbare Rechtsformen – oder eben die Genossenschaft. Wir haben dann vom Genossenschaftsverband der Regionen eine hervorragende Beratung bekommen. Zwei Gründe gaben den Ausschlag für die Gesellschaftsform Genossenschaft: Einmal die Generierung von Kapital durch Anteilsverkäufe, zum anderen, dass es so eine gemeinnützige Einrichtung werden konnte, in der jedes Mitglied ein Stimmrecht hat, unabhängig von der Anzahl der erworbenen Anteile. Im Frühjahr 2019 gab es drei Werbeveranstaltungen mit dem Ziel, bis zum Sommer das Kapital zusammen zu haben. Als Bedingung für die Gründungsentscheidung wollten wir die Hälfte des Kaufpreises über die Anteile sicher zur Verfügung haben.

Schulte Es ist erstaunlich gewesen. Es gibt eine ungeheure Bereitschaft in der Bevölkerung, sich an gemeinnützigen Vorhaben zu beteiligen. Vielen fehlte dazu bislang eine konkrete Möglichkeit. Und unsere Genossenschaft bietet diese gewünschte Verbindung von Kapitaleinsatz und idealistischem Hilfsbedürfnis.

Schulte Die Idee der Genossenschaft kommt aus dem angelsächsischen Raum, die bekanntesten Genossenschaften hierzulande dürften die Volksbanken oder Raiffeisen sein. Man versucht, in einer Genossenschaft mit kleinen Einzelanteilen eine größere Sache allgemein zugänglich zu machen. Und genau das passiert im Haus Eifgen – die Gemeinnützigkeit prägt unsere Idee hier. Wir wollen unbedingt, dass das Haus Eifgen allgemein genutzt werden kann – Veranstaltungen, Kultur in allen Facetten, die Möglichkeit, Tonaufnahmen zu machen, Literatur spielt eine Rolle, Proberäume… In Wermelskirchen gibt es übrigens schon lange eine segensreiche, nach wie vor sehr potente Genossenschaft, den Gemeinnützigen Bauverein eG. Er hat sich auch, um den genossenschaftlichen Gedanken in unserer Stadt zu stärken, an der Kulturhaus Eifgen eG nicht unmaßgeblich beteiligt.