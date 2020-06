Kommunalwahl 2020 : Persönliche Gespräche fördern

Wermelskirchen CDU beendet bei Mitgliederversammlung die Phase der digitalen Begegnungen. „Es herrscht Aufbruchsstimmung“, sagt Vorsitzender Stefan Leßenich. „Politik wird wieder persönlich.“

Stefan Leßenich hat in den vergangenen Wochen viele Anrufe bekommen. Erst meldeten sich die Kandidaten der CDU, die in diesem Jahr zum ersten Mal für die Wahl zum Stadtrat antreten, bei ihrem Vorsitzenden. Sie waren verunsichert, wie sie sich in Corona-Zeiten den Menschen vorstellen sollten. Dann riefen immer mehr Bürger an: Sie stießen an die Grenzen der Digitalisierung, weil sie an ihrem Wohnort in Wermelskirchen nicht an Videokonferenzen teilnehmen konnten und hatten Redebedarf.