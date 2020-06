Gründerpreis für Wermelskirchener : Schüler sind Vierte beim Gründerpreis

Das Gründer-Team: Christopher Fritsch (18), Florian Langfeld (18), Bendix Koch (18), Steven Matz (20), Luke Jahn (20) und zugeschaltet Paul Durau (21). Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Unter 800 Bewerbern setzten sich die Abschluss-Schüler des Berufskollegs bis zur Finalrunde beim Deutschen Gründerpreis für Schüler durch: Ihre App „Nyte UG“ schaffte es unter die besten Fünf. Eine beachtliche Leistung.

Von Theresa Demski

Die Spannung ist greifbar. Auf dem großen Bildschirm im Berufskolleg läuft der Countdown, bis die digitale Preisverleihung des Deutschen Gründerpreises für Schüler beginnt. Coronabedingt durften die Teilnehmer der Finalrunde in diesem Jahr nicht nach Hamburg reisen. Stattdessen richtet die Sparkasse im Berufskolleg eine kleine Feier aus, um gemeinsam mit Lehrern, Sparkassenvorstand und den Schülern die Preisverleihung anzusehen – im gebührenden Abstand und im kleinen Rahmen.

Die Mannschaft des Berufskollegs hat es bis in die Finalrunde des Wettbewerbs geschafft. Ihre Idee einer App für Nachtschwärmer hat die Jury überzeugt – und schon zu Beginn der Preisverleihung steht fest: Unter 800 Bewerbern haben es die Wermelskirchener unter die besten Zehn geschafft.

Info Zwei Teams kommen aus Wermelskirchen Gründerpreis 2020 nahmen zwei Teams aus Wermelskirchen am Gründerpreis für Schüler teil: Neben den Erfindern des Berufskollegs, bewarben sich auch Gymnasiasten mit einer App. Sie planten eine Anwendung zum Preisvergleich beim Einkaufen – und erreichten bundesweit Platz 17 und rheinlandweit Platz sechs. Historie Der Erfolg hat Tradition: Im vergangenen Jahr belegte ein Team des Gymnasiums den fünften Platz auf Bundesebene.

„Jetzt wollen wir in die Top Five“, sagt Luke Jahn noch, bevor die Preisverleihung mit Florian Gless vom „Stern“ und Moderator Volker Groß beginnt. „Die sollen es bitte nicht so spannend macht“, ergänzt der 20-Jährige noch, und dann stellt er den Laptop zurecht, weil Mitschüler Paul Durau per Videoschalte aus Holland teilnimmt. Aber die Moderatoren machen es spannend: Auch wenn keiner der sechs jungen Männer es so richtig zugeben will, die Spannung im Berufskolleg steigt. Das Team kennt seine Mitbewerber. Mal ein Schmunzeln, dann wissende Blicke. „Hauptsache es wird nicht der Rasenmäher“, sagt Jahn und lacht.

Als es eine halbe Stunde später endlich um die Plätze geht, da halten alle im Raum die Luft an. Schnell steht fest: Die Schüler des Berufskollegs haben es weit geschafft. Als auch der sechste Platz vergeben ist, ohne dass die Wermelskirchener vorgekommen sind, bricht Jubel aus: die Top 5. Damit steht auch fest, dass das Team am „Zukunftscamp“ teilnehmen darf – ein viertägiges Management- und Persönlichkeitstraining auf Schloss Kröchlendorff. Schulleiter Thilo Mücher bejubelt den vierten Platz seiner Schüler am Ende genauso begeistert wie Sparkassendirektor Hans-Jörg Schumacher. Und auch die Schüler klopfen sich zufrieden auf die Schultern.

„Wir haben da wirklich viel Arbeit rein gesteckt und 100 Prozent gegeben, während wir nebenbei ja auch noch das Abi gemacht haben“, sagt Florian Langfeld. Gemeinsam mit Luke Jahn, Christopher Fritsch, Steven Matz, Paul Durau und Bendix Koch hat er eine App für Nachtschwärmer entwickelt: Nyte UG. „Erst hatten wir einen Pizzaroller im Blick“, sagt Jahn und lacht. Aber dann fragten sie sich, was Menschen ihrer Generation gut gebrauchen können und entwarfen trotz der widrigen Corona-Bedingungen die App: Wer vor einem Club steht und überlegt, ob er das Eintrittsgeld investieren soll, kann über die App aktuelle Bewertungen des Abends finden, die Besucher hinterlassen haben. Wer Bewertungen abgibt, sammelt Punkte für ein Freigetränk.

„Außerdem bringen wir mehrere soziale Netzwerke unter einen Hut“, erklärt Christopher Fritsch die verschiedenen Dienste der App: Das „Buddy-System“ lokalisiert Freunde vor Ort und macht das Verabreden einfach. Für den Hunger zwischendurch oder nach einer durchfeierten Nacht gibt es das Feature „Late-Nyte-Snack“. Hiermit finden Nutzer mit einem Klick den nächsten Imbiss – seine kulinarischen Vorlieben hat er bereits bei der Registrierung angegeben. „Nyte-Culture“ empfiehlt Kulturveranstaltungen in der Region.