Gymnasium Wermelskirchen : Abiturienten feiern im Stadion

Abschlussfeier 2020 vom Gymnasium im Eifgen-Stadion. Rede von Martin Burghoff (stellv. Schulleiter) Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen (resa) Festivalstimmung im Eifgen-Stadion am Freitagabend: An die 400 Gäste hatten sich versammelt, um die Zeugnisausgabe der Abiturienten des Gymnasiums zu verfolgen. In Corona-Zeiten war alles etwas anders, aber trotzdem feierlich.

So wies Oberstufenkoordinatorin Ulrike Gerber auf die besondere Atmosphäre hin, es sei ein würdiger Abschied für alle Abiturienten. Die waren in sommerlich-salopper Kleidung erschienen, einige Schülerinnen entledigten sich ihrer High-Heels gleich beim Betreten des Rasens. Dort packten die Gäste ihre Picknickdecken und Kühlboxen aus, um miteinander zu feiern. Ihren Platz fanden die Besucher anhand einer Kohlrabi, die für den entsprechenden Abstand zwischen den Kleingruppen sorgte. Ausführlicher Bericht folgt am Montag. foto: moll

(resa)