Freibad Dabringhausen öffnet für die Badesaison 2020 : Wetter sorgte für ruhigen Start

Dass der Besucher-Ansturm ausblieb, half den Mitarbeitern, sich an die neuen Regeln zu gewöhnen. Kurt Genz und Sohn David desinfizieren die Handläufe an der Treppe. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Das wechselhafte Wetter sorgte dafür, dass das Freibad Dabringhausen keinen Riesen-Ansturm zum Saisonbeginn erlebte. Aber das war auch gut, damit sich alle an die Corona-Regeln im Bad gewöhnen konnten.

Das wechselhafte Wetter sorgte dafür, dass der riesige Besucher-Andrang am ersten Wochenende der Saison im Dabringhausener Freibad ausblieb. Das spült den Betreibern vom Schwimmverein (SVFD) und dazugehörigem Förderverein (FFD) zwar keine hohen Einnahmen in die Kasse, hatte aber einen Vorteil: Die notwendigen Routinen, die sich durch die Corona-Regeln ergeben, konnten sich in aller Ruhe einspielen. Dazu gehört nicht nur, dass es keinen regulären Kassenbetrieb mit Zahlung vor Ort und nur Saisonkarten oder online erworbene Tagestickets gibt, sondern auch das regelmäßige Desinfizieren von Flächen, mit denen Badegäste in Berührung kommen, wie die Handläufe an Leitern oder Treppen.