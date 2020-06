400 Biker in Wermelskirchen : Demo gegen das einseitige Tempolimit

Wermelskirchen Die nur für sie geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der K18 und der L294 halten Motorradfahrer für eine Ungleichbehandlung und eine Erhöhung des Unfallrisikos. Sie fordern, dass die Regelung für alle gelten muss.

Demonstrationen Der Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM e.V.) kündigt für Samstag, 4. Juli, bundesweit bis zu zwölf weitere Demonstrationen von Motorradfahrern an, sagt der zweite Vorsitzende. In Nordrhein-Westfalen wird es eine zentrale Demo in der Landeshauptstadt Düsseldorf geben, zu der viele Biker aus der Region fahren wollen: „Irgendwann wird das Thema sich verlaufen – wir müssen uns jetzt zur Wehr setzen.“ Bundesweit demonstrieren Biker gegen schärfere Gesetze.

Kreisstraße 18 in Wermelskirchen : Weniger Lärm an der Kreisstraße 18

Kommunalpolitiker Martin Bosbach (CDU) warf im Gespräch mit unserer Redaktion ein, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung zur Lärmreduzierung an einem nicht bewohnten Haus wenig Sinn mache, während an bewohnten Häusern gar keine Regelungen eingeführt worden seien.

Auf dem Weg zur Demonstration fuhr Horst-Joachim Lorenz mit seinem Motorrad über die K18: „Überholen geht auf der kurvigen Strecke nicht. Also klebte mir ein Porsche am Hinterrad – eine gefährliche Situation.“ Der 53-Jährige weiter: „Wenn die Regelungen für alle gelten, kann man das akzeptieren.“ Und brachte auf den Punkt, was den Motorradfahrern wichtig ist: „Nicht verallgemeinern. Natürlich gibt es Idioten unter den Bikern, aber es dürfen nicht alle über einen Kamm geschoren werden.“ Lorenz sieht sich und seine Motorradfreunde derzeit massiv unter Beschuss: „Ein Fahrverbot für Motorradfahrer am Wochenende kommt einer Enteignung gleich – dann ist das Bike nichts mehr wert.“