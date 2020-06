Stadtbücherei Wermelskirchen : Vorlesen und basteln unter freiem Himmel

Wermelskirchen Sabrina Ollig liest aus dem gleichnamigen Buch von Laura Bednarski vor und bastelt im Anschluss mit den Kindern lustige Kressegesichter und Samenbomben. Die Stadtbücherei lädt in den Ferien zu zwei Terminen ein.

Die Stadtbücherei bietet in den Sommerferien an zwei Terminen das beliebte Vorlesen und Basteln für Kinder ab drei Jahren an. Um die Sicherheits- und Hygieneregeln einzuhalten, findet das Programm im Freien statt. Am Dienstag, 30. Juni, und am 7. Juli, 15 bis 16.30 Uhr, liest Sabrina Ollig aus dem Buch „Ein Garten für alle“ von Laura Bednarski vor und bastelt mit den Kindern lustige Kressegesichter und Samenbomben.