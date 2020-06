Agentur für Arbeit : Urlaub während der Arbeitslosigkeit beantragen

Wermelskirchen Die Agentur für Arbeit informiert, welche Regeln Erwerbslose beim Antritt von Urlaubsreisen beachten müssen. Grundsätzlich gilt: Drei Wochen Urlaub im Jahr sind möglich, müssen aber beantragt werden.

Mit den weiteren Lockerungen der Reisebeschränkungen stellt sich die Frage, ob Arbeitslose einen – oft vor Eintritt der Arbeitslosigkeit gebuchten – Urlaub antreten können, oder die Reise storniert werden muss, damit weiter Arbeitslosengeld gezahlt werden kann. Hierfür gibt es eine gesetzliche Regelung, auf die die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach hinweist. „Arbeitslose können für maximal drei Wochen im Kalenderjahr in Urlaub fahren und dabei weiter ihr Arbeitslosengeld erhalten. Die Reise ist etwa eine Woche vorher telefonisch oder schriftlich bei der Agentur für Arbeit zu beantragen“, erläutert Pressesprecherin Regina Wallau. Dies könne unter Tel. 02202 9333900 oder der kostenlosen Servicenummer 0800 4555500 erfolgen. Auch der eService ermögliche es, Abwesenheit zu beantragen. Unter www.arbeitsagentur/eServices Dort befindet sich das Formular, das per E-Mail an die Arbeitsagentur geschickt werden kann.