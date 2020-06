Dorfgeschichte in Veen : Als Veener Bauern noch Genossen waren

Wilfried Fürtjes, Jürgen Zänker, Hans-Jakob Landscheidt, Anwohner Willi Hess und Heinz van Meegeren haben die neue Historientafel aufgestellt, die an der Dorfstraße/Ecke am Wall an die bäuerliche Genossenschaft in Veen erinnert. Foto: NN/NiederheinNachrichten

Alpen-Veen Der Verein „Haus der Veener Geschichte“ erinnert mit einer Tafel an die Bezugs- und Absatzgenossenschaft im Krähendorf. Nun sind bereits sechs historische Gebäude im Ort vor dem Vergessen bewahrt.

Da Augenfälligste am geschmiedeten Zaun um den schmucken Vorgarten des Häuschens von Willi Hess an der Dorfstraße in Veen ist ein großer Findling. An Landwirtschaft denkt man beim Anblick nun wahrlich nicht. Jetzt aber erinnert eine Tafel an die bäuerliche Geschichte des Hauses. Denn hier war einst die Veener Bezugs- und Absatzgenossenschaft zu Hause und organisierte die Geschäfte der örtlichen Bauern. Daran erinnert nun eine Historientafel in Wort und Bild. Die hat der Verein Haus der Veener Geschichte in dieser Woche hier aufgestellt. Es ist bereits die sechste in Stahl gefasste Tafel, die an alte, teils längst vergessene Schauplätze der dörflichen Vergangenheit erinnern.