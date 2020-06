Unterwegs in der Innenstadt mit Henning Conrads : „Man muss Chancen sehen und nutzen“

Unterwegs in der Innenstadt mit Henning Conrads

Zur Telegrafenstraße hat Henning Conrads einen besonderen Bezug. Hier ist er aufgewachsen und hat später bis 2009 das Schuhhaus Zülch geführt, das 125 Jahre in Familienbesitz war. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Seine Heimatstadt ist seine Leidenschaft: Seit über 40 Jahren setzt sich Henning Conrads ehrenamtlich für den Einzelhandel und Wermelskirchen ein, hat dafür sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. Sein Leitspruch: „Nur gemeinsam sind wir stark“.

Ein Spaziergang mit Henning Conrads (75) über die Telegrafenstraße kann lange dauern. Immer wieder winken ihm Passanten zu, grüßen ihn fröhlich oder bleiben für ein kurzes Pläuschen stehen. Er ist und bleibt für alle „Mr. Einzelhandel“, obwohl er das bescheiden abwehrt: „Das ist doch lange vorbei“, sagt der Träger des Bundesverdienstkreuzes, das ihm für sein ehrenamtliches Engagement für den Einzelhandel und für Wermelskirchen verliehen wurde. Ob ihn das stolz macht? Kurz überlegt er. „Ach“, sagt er. „Ich habe eben immer gedacht, es muss was passieren. Ich wollte etwas bewegen, und letztendlich habe ich das doch für meine Heimatstadt gemacht.“

Es war sein Herzensanliegen, die Stadt mit Leben zu füllen, sie für die Bürger lebenswert zu machen und gleichzeitig die Wirtschaft zu fördern. Bis heute setzt er sich dafür ein und packt tatkräftig mit an, wenn seine Hilfe gebraucht wird. Obwohl er 2009 sein „Schuhhaus Zülch“ an der Telegrafenstraße 28 geschlossen hat, das 125 Jahre lang im Besitz der Familie war.

Das alte Fachwerkgebäude steht leider nicht mehr. Es musste einem neuen Gebäude weichen, in dem die Diakonie untergebracht ist. „Wir hatten nach dem Verkauf ja keinen Einfluss darauf, was mit dem Haus geschieht“, sagt Conrads über sein Elternhaus, dessen Abriss ihn geschmerzt hat, „aber wir waren uns alle einig, dass wir verkaufen. Außerdem hat meine Oma mit 80 noch an der Kasse gestanden, und das wollte ich nicht.“