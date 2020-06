Corona-Krise in Rhein-Berg : Freiwilliger Corona-Test muss selbst bezahlt werden

Auf dem Dach des Werksgeländes steht das Logo der Firma Tönnies in Form von zwei Kühen und einem Schwein. Im Zusammenhang mit dem derzeit bundesweit größten lokalen Coronavirus-Ausbruch in der Fleischfabrik von Tönnies im ostwestfälischen Kreis Gütersloh wurde bei mehr als 1500 Beschäftigten das Coronavirus nachgewiesen. Foto: dpa/Guido Kirchner

Die Diskussion um die Arbeitsbedingungen im fleischverarbeitenden Betrieb der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück reißt nicht ab. Auch im Rheinisch-Bergischen Kreis machen sich die Menschen Gedanken, ob solche Zustände auch hier drohen. Birgit Bär, Pressesprecherin des Kreises, beruhigt: „Wir haben im Kreis nicht mal im Ansatz annähernd vergleichbare Betriebe“, sagt sie. Es gebe lediglich einige kleinere Betriebe mit Erntehelfern, aber alles überschaubar. Außerdem lägen aus allen Betrieben Hygienekonzepte vor, die mit den Ordnungsämtern abgestimmt seien. „Es gibt keinen Anlass zur Sorge“, sagt Birgit Bär. Auch Schlachtbetriebe gebe es kreisweit nur vereinzelt – meist Familienbetriebe, die für sich selber schlachten, die der Kreis aber im Blick hat und bei denen es nach Überprüfungen keine Beanstandungen gab. Eine genauere Recherche ergab außerdem, dass es derzeit in Rhein-Berg auch nur einen Obstbetrieb gibt, der sechs Erntehelfer aus Osteuropa beschäftigt. „Auch hier ist absolut alles in Ordnung“, versichert Birgit Bär. Die Arbeiter seien vorschriftsmäßig registriert, die Ausweise lägen vor, das Hygienekonzept in dem Betrieb stimme, der Abstand werde eingehalten, Desinfektionsmittel stünden zur Verfügung, Schutzbekleidung ebenfalls, auch die Hygienehinweise seien in der Muttersprache der Arbeiter verfasst.