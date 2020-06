Zeugnisvergabe am Gymnasium Wermelskirchen : Abschlussfeier mit Festival-Charakter

Wermelskirchen Picknickdecken, Flip-Flops und Sonnenbrillen: 132 Abiturienten des Gymnasiums bekamen ihre Zeugnisse am Freitag im Eifgen-Stadion und feierten einen ungewöhnlichen Abschluss vom Schulleben

Jede Kohlrabi markierte einen Liegeplatz – um alle Abstandsregeln einzuhalten. Bevor der stellvertretende Schulleiter Martin Burghoff den Startschuss zur ungewöhnlichsten Zeugnisvergabe in der Geschichte des Gymnasiums gab, begutachtete er das eindrucksvolle Bild: Mütter und Abiturientinnen hatten ihre hochhackigen Schuhe ausgezogen. Eltern und Abschluss-Schüler bedienten sich aus Kühltaschen und stießen auf den den Tag an. Luftballons, von denen viele die Hitze nicht überstanden hatten, wehten an den Pfosten. „Jetzt fühlt sich alles wie ein Schulabschluss an“, befand Jahrgangsstufenleiter Timo Stallmann, „es hat ein bisschen Festivalcharakter.“ Wichtig sei an diesem Abend, dass die Abiturienten sich in großer Runde treffen können. „Alle sind da“, stellte Stallmann bewegt fest, „das ist einer Abschlussfeier würdig.“