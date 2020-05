AJZ Bahndamm in Wermelskirchen : Jubel-Festival im Bahndamm aufs nächste Jahr verschoben

Wermelskirchen Das eigentlich für Mitte August geplante Zwei-Tage-Open-Air-Festival soll nun ein Jahr später stattfinden am 20. und 21. August 2021. Zum Reigen der Bands gehören Gruppen, die bereits im AJZ Bahndamm ein Gastspiel gegeben haben.

Die Gespräche hätten einige Zeit in Anspruch genommen, da zahlreiche Musiker und Agenturen nicht nur aus Deutschland, sondern auch beispielsweise aus England oder Italien zu kontaktieren waren – immerhin sind mehr als 20 Bands für das große Festival in Wermelskirchen gebucht. Es sei gelungen, alle für den Termin in diesem Jahr gebuchten Formationen auf das Folgejahr zu verschieben, so dass das geplante „Wunsch-Programm“ 2021 auf jeden Fall erhalten bleibt.