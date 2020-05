Projekt soll nachgeholt werden : Klima-Kunst soll 2021 das Nikolauskloster verschönern

Das Nikolauskloster in Jüchen. Foto: Nikolauskloster

Jüchen Wegen der Corona-Pandemie kann die für Pfingsten geplante Veranstaltung erst ein Jahr später stattfinden. Das Programm soll auch beim neuen Termin bestehen bleiben. Beteiligt ist unter anderem die Gesamtschule Jüchen.

Das für Pfingsten am Nikolauskloster geplante Event „Am Anfang war: Schöpfung bewahren – Klimawandel begegnen“ kann wegen der Corona-Krise leider nicht stattfinden. Das teilten die Organisatoren Robert Jordan und Laura Flöter in Absprache mit der Stadt Jüchen und dem Nikolauskloster mit. Für den Nachholtermin am 23. und 24. Mai 2021 steht jedoch bereits jetzt das Grundgerüst.