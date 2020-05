Diskussion in Wermelskirchen : WNKUWG will Kommunalwahl erst 2021

Thorn Seidel, stellvertretender Vereinsvorsitzender der WNKUWG, hat kein Verständnis für die Pläne der Landesregierung, am 13. September wählen zu lassen. Er spricht von einem „schlechten Witz“.

Dass die für den 13. September geplante Kommunalwahl stattfindet, hält der stellvertretende Vereinsvorsitzende der WNKUWG, Thorn Seidel, für einen „schlechten Witz“. Großveranstaltungen wie die Kirmes oder die Kinderstadt seien abgesagt worden. Der Sommerurlaub stehe für viele in den Sternen – und noch sei nicht klar, wann Restaurant- und Kneipenbesuche wieder möglich sind. „Die Corona-Krise bringt einschneidende und schmerzhafte Einschnitte in unser Leben, die die überwältigende Mehrheit der Bürger jedoch in Verantwortung für Gesundheit und Leben und das ihrer Mitmenschen in vorbildlicher Weise mitträgt und erträgt“, schreibt Seidel. In dieser Situation habe die Landesregierung die irrwitzige Vorstellung, sich die Kommunalwahl zu gönnen, als sei nichts gewesen. „Wer soll dafür Verständnis haben?“, fragt er. Nur weil die CDU meine, quasi als Krisengewinner auf den derzeit bundesweit guten Umfragewerten reitend die Rathäuser stürmen zu können, nur weil die FDP Puzzleteile für ihre Lockerungsorgie sammelt, sollen Millionen Wähler und tausende Helfer gefährdet werden?