Gastronomie in Wermelskirchen : Kaffeekränzchen unter Auflagen wieder möglich

Wermelskirchen Pünktlich zum Mittagstisch öffneten die ersten Restaurants und Cafés am Montag ihre Türen – und die Kunden kehrten langsam zurück. Andere Gastronomen sind noch zurückhaltender, auch wegen aufwändiger Auflagen.

Nur langsam finden die Gastronomen in der Stadt in den Alltag zurück. Tulga Bildik verkauft gleich gegenüber im Imbiss „Bei Ali“ das Mittagessen weiter aus dem Fenster. „Die Auflagen sind sehr aufwändig“, sagt er. „Und so lange die Kunden mich nicht auffordern, warte ich noch ein bisschen mit der Eröffnung des Restaurants.“

Während viele Gastronomen den Montag noch als Ruhetag nutzen, um sich auf die Wiedereröffnung vorzubereiten, empfängt Luka Marsic zum Mittagstisch wieder Gäste. „Wie sollen die Gastwirte ihre Kosten bezahlen, wenn sie nicht öffnen und wir nicht bei ihnen essen dürfen?“, fragt Hanna Schrooten. Also trägt sich die 89-Jährige kurzerhand in die vorbereiteten Listen gleich am Eingang des Restaurants ein und bestellt mit einem befreundeten Paar ein Mittagsessen. „Ich wohne gleich in der Nachbarschaft“, erzählt sie, „früher bin ich öfter zum Essen gekommen.“ Das soll nun wieder Normalität werden, wünscht sie sich.