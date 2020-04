„Tanz in den Mai“ in Wermelskirchen : „Tante Silke“ mit „Dis-Tanz“ in den Mai

„Tanz in den Mai“ in Wermelskirchen

Wermelskirchen Statt Absage: Die Wermelskirchener Rock-Cover-Band spielt ihr geplantes Konzert am 30. April vor laufender Kamera und überträgt es via Internet-Live-Stream. Zuschauer können während der Übertragung für den guten Zweck spenden.

Dass die Corona-Pandemie diesem Trend einen Dämpfer versetzt, konnte das Quintett nebst Fan-Gemeinde nicht ahnen und setzt jetzt ein deutliches Zeichen dagegen: „Tante Silke“ wird das am kommenden Donnerstag, 30. April, geplante Konzert im Bahndamm spielen – als „Dis-Tanz in den Mai“ vor laufenden Kameras mit Live-Übertragung via Internet.

Support Das „Tante Silke“-Online-Konzert „Dis-Tanz in den Mai“ beginnt am Donnerstag, 30. April, um 20 Uhr. Als Support tritt Sänger und Gitarrist Adam Glosnicki von der Wermelskirchener Band „The Electric Coast“ mit einem Solo-Set auf.

„Wir wollen damit allen etwas geben. Uns selbst und allen, die zumindest am Bildschirm einen tollen Mai-Tanz-Abend zu Hause erleben wollen. Wir machen das in Wermelskirchen für Wermelskirchen“, sagt Jan Heumann, der gemeinsam mit Thomas Behle die beiden „Tante Silke“-Gitarren spielt. Während der mehr als zweistündigen Live-Übertragung haben die Zuschauer die Möglichkeit, für den guten Zweck zu spenden: wahlweise für die Tafel, den Offenen Mittagstisch oder die Jugendinitiative Wermelskirchen als Träger des Bahndamms.

Aufgrund mangelnder Erfahrungswerte trauen sich die Musiker kaum eine Einschätzung zu, wie viele Zuschauer sich den „Dis-Tanz in den Mai“ ansehen werden. „Es können 500 sein. Ich freue mich schon über 50, die Spaß haben. Es können natürlich auch Millionen sein, denn das ist ja weltweit zu sehen“, sagt Jan Heumann, der auch rege Kontakte zu anderen Kulturschaffenden in Wermelskirchen unterhält. „Wenn unser Konzert funktioniert und auf Resonanz stößt, könnte das eine Blaupause für andere Musiker werden – dann wissen wir, wie es gehen kann“, erklärt Heumann und blickt auch schon in eine Zeit nach der Corona-Pandemie. Möglicherweise könne das Live-Streamen zukünftig sogar bei ausverkauften Konzerten für diejenigen zum Einsatz kommen, die kein Ticket mehr bekommen haben und das Konzert am Computer verfolgen wollen.