Bürgerservice der Kreisverwaltung : Kreisverwaltung weitet ihren Bürgerservice wieder aus

Rhein-Berg Der Rheinisch-Bergische Kreis weitet seinen Bürgerservice wieder aus. Ab sofort sind wieder Termine bei der Kreisverwaltung möglich, um Anliegen der Bürger zu klären, die ein Treffen erfordern.

Voraussetzung dafür sind Terminvereinbarungen, denn ein ungeregelter Zugang zu den Dienststellen ist weiterhin nicht möglich.Seit Mitte März bearbeiten die Mitarbeiter die Angelegenheiten der Menschen aus Kreis in erster Linie telefonisch, elektronisch oder postalisch – auf direkte Treffen in den Dienststellen musste aus Gründen des Infektionsschutzes weitgehend verzichtet werden. „In den vergangenen Wochen konnten wir unsere Dienstleistungen nicht wie gewohnt anbieten, was auch zu Beschwerden geführt hat. Das werden wir jetzt konsequent aufarbeiten“, erklärt Landrat Stephan Santelmann. Ein wichtiger Schritt dabei sei es, dass wieder persönliche Treffen nach Terminabsprachen möglich seien. „Denn manche Dinge lassen sich nur schwer telefonisch oder online klären“, sagt der Landrat. Dabei stehe die gesundheitliche Sicherheit von allen Beteiligten im Mittelpunkt.