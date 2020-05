Online-Konzert im AJZ Bahndamm : Über 300 Zuschauer „dis-tanzen“ mit „Tante Silke“ in den Mai

Über 300 Zuschauer „dis-tanzen“ mit „Tante Silke“ in den Mai

Wermelskirchen Online-Konzert von Wermelskirchener Quintett stößt auf großen Zuspruch und funktioniert technisch problemlos. Mit rund drei Sekunden Verzögerung erreichen Bild und Ton die Endgeräte der Nutzer.

Am Ende des fast dreistündigen Online-Konzerts zeigten sich die Musiker der Cover-Rock-Band „Tante Silke“ überwältigt von der Resonanz. „So viele Leute hätten in den Bahndamm gar nicht hinein gepasst“, stellte Gitarrist Jan Heumann mehr als zufrieden fest. Während des Live-Streams, knackte die Zuschauerzahl die 300er-Marke, wobei lediglich die Zahl der eingeloggten Endgeräte nachvollziehbar ist – wie viele Zuschauer letztlich vor einem Handy-, Tablet- oder PC-Monitor das Konzert verfolgten, lässt sich nicht ermitteln. Die fünf Musiker der Wermelskirchener Formation hatten angesichts der Corona-Pandemie unter dem Motto „Dis-Tanz in den Mai“ zum Online-Konzert geladen – statt des eigentlich geplanten Konzerts im Bahndamm.