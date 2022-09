Zusammenstoß in Wermelskirchen : Traktorausfahrt — zwei Schwerverletzte nach Unfall auf L157

Zusammenstoß in Wermelskirchen

Hünger Mit zwei Schwerverletzten endete am frühen Samstagabend eine Traktorausfahrt in Hünger auf der Landstraße 157.

Wie die Polizei am Wochenende berichtete, fuhr eine Kolonne von drei Traktoren auf der L 157 in Richtung Unterburg, als ein 87-jähriger Wermelskirchener diese mit seinem Pkw überholen wollte. Der 17-jährige Traktorfahrer des vordersten Traktors beabsichtigte nah Polizeiangaben jedoch zeitgleich, nach links in eine Einmündung abzubiegen.