Grüne fordern Zusammenarbeit für Gesamtschule in Wermelskirchen : Bilstein kündigt „Substanzielles“ an

Jochen Bilstein (SPD) ist der Vorsitzende des Schulausschusses. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Die nächste Sitzung findet an einem ungewöhnlichen Termin statt: an einem Freitag, 23. September, um 17 Uhr. Die Grünen fordern in Sachen Gesamtschule geschlossene Zusammenarbeit.

Erst war die nächste Schulausschuss-Sitzung für den 22. September im Sitzungskalender der Stadt an-, dann war der Termin abgesetzt. Wenige Tage später gibt es einen neuen: am Freitag, 23. September, um 17 Uhr. Dieses Hin-und-Her sei durch Terminfindungsschwierigkeiten entstanden, sagt der Schulausschussvorsitzende Jochen Bilstein (SPD) auf Nachfrage unserer Redaktion. Hintergrund der Nachfrage: Kommunalpolitik und Öffentlichkeit sollten bei den Sitzungen stets über die Fortschritte auf dem Weg zur Gesamtschule informiert werden.

„Das ist kein Hick-Hack gewesen. Vielmehr will ich nur eine Sitzung ansetzen, wenn es auch Substanzielles zu berichten gibt – und das gibt es“, betont Jochen Bilstein und blickt auf den nächsten Schulausschusstermin aus: „Inzwischen sind wesentliche Inhalte fixiert, die vor der Umsetzung in einen Flyer zur Information der Bürger stehen.“ Auch wenn eine Sitzung am Freitag ungewöhnlich sei, sei dieser Wochentag doch ein Werktag: „Der Termin am 22. September konnte nicht funktionieren, weil gleichzeitig der Verwaltungsrat der Sparkasse tagt, dem ich angehöre.“

Unterdessen fordern Bündnis 90/Die Grünen zur Geschlossenheit auf. „Im Rahmen der aktuellen Diskussion zur geplanten Gesamtschule rufen wir alle Parteien sowie die Verwaltung dazu auf, im Sinne einer zügigen Realisierung der Schule zusammenzuarbeiten“, betonen der Grünen-Fraktionssprecher Stefan Janosi und seine Stellvertreterin Conchita Encina Finken: „Wir sind sicher, dass es Wermelskirchen gelingen wird, mit einer Gesamtschule als Schulstandort attraktiver zu werden und so im Wettbewerb mit umliegenden Kommunen zu bestehen.“

(sng)