Rettungseinsatz auf A61 bei Süchteln : 39-Jähriger nach schwerem Lkw-Unfall lebensgefährlich verletzt – lange Staus

Die Bergung wird sich bis in den Abend hinziehen. Die A61 wurde in Viersen-Süchteln Richtung Koblenz voll gesperrt. Foto: Günter Jungmann

Viersen Ein Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Sattelschlepper auf ein Stauende auf, schob zwei weitere Lastwagen zusammen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Autobahn soll bis in den Abend gesperrt bleiben.

Bei einem schweren Lkw-Unfall auf der Autobahn 61 in Viersen-Süchteln ist am Dienstagmittag ein 39-jähriger Fernfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt. Am Nachmittag hieß es, die Sperrung werde voraussichtlich noch bis in die Abendstunden andauern. Es kam zu langen Staus.