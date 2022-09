Hallenbad-Evakuierung in Wermelskirchen : Chlorgas-Austritt durch Haarriss in der Zuleitung

Großeinsatz am Freitagnachmittag für die Feuerwehr am Hallenbad. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die Ursache für den Austritt von Chlorgas am Freitagnachmittag im Quellenbad ist gefunden. In der Leitung verbliebenes Rest-Gas war durch Haarrisse ausgetreten, hatte für die Atemreizung bei Mitarbeitern und für die Evakuierung des Bades gesorgt. Das Bad öffnet am Montag wieder.

Eine Fachfirma war bereits am Samstag vor Ort und hatte die Ursache entdeckt. Gefunden wurden in den Zuleitungen zwischen Chlorgas-Lager und Bad laut Badleiter Achim Hagenbücher ganz feine Haarrisse. „Es sind sehr dünne Kunststoffleitungen“, so der Badleiter auf Anfrage. Die Chlorgas-Steuerung erfolgt im Vollvakuum-Zustand; durch die Haarrisse war Luft in die Leitungen gelangt, so dass sich die Anlage automatisch abstellte, berichtet Hagenbücher.

Bei Schichtwechsel war dann an den Messanzeigen festgestellt worden, dass zuwenig Chlor im Wasser war. „Eine Mitarbeiterin nahm dann eine Stoßchlorung vor, wie das üblich ist. Dadurch ist das Rest-Chlor aus den Leitungen gewichen und hat zu Atemreizungen geführt.“ Die Chlorgas-Anlage selbst habe zu dem Zeitpunkt kein Gas abgegeben. „Wir haben viel Glück gehabt. Wie ein Sechser im Lotto“, so beschrieb der Badleiter.

Noch am Samstag seien die Leitungen durch die Fachfirma ausgetauscht worden. Anschließend wurde die Anlage getestet. „Wir haben kein Chlor mehr gemessen. Auch die Werte im Betriebskeller, wo alle Anlagen stehen, sanken“, berichtet der Badleiter.