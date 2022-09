Unfall in Wermelskirchen : Lenken mit den Knien misslingt

Einer der demolierten Fahrzeuge am Fahrbahnrand der L 157. Foto: Polizei

Wermelskirchen Ein 41-jähriger Mann aus Wipperfürther fährt unter Alkoholeinfluss, rammt zwei parkende Pkw und verursacht einen Sachschaden von 21.000 Euro.

Da hat es am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr aber so richtig gescheppert auf der Landstraße 157 in Ostringhausen. Ein 41-jähriger Wipperfürther hatte in voller Fahrt zwei Autos gerammt. Alle drei Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 21.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem Auto vom Kreisverkehr Burger Straße unterwegs in Richtung Anschlussstelle A 1. In Höhe Ostringhausen kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei am Rand geparkten Pkw. Bei dem Aufprall blieb der Fahrer laut Polizei unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer sowie aufgeschreckte Anwohner meldeten den Verkehrsunfall über Notruf. Gegenüber der Polizei gab der Unfallverursacher an, dass er sich während der Fahrt eine Zigarette anzünden wollte und dabei seinen Pkw mit den Knien gelenkt habe.

Bei ihm wurde bei der Unfallaufnahme zudem Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholvortest ergab rund ein Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die ihm wenig später durch einen Arzt in der Polizeiwache Burscheid entnommen wurde. Anschließend musste der Wipperfürther seinen Weg zu Fuß fortsetzen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses verantworten müssen. Neben dem drohenden Entzug der Fahrerlaubnis und der zu erwartenden Strafe wird die Kfz-Haftpflichtversicherung die Übernahme der verursachten Schäden wohl ablehnen, sodass er diese inklusive der Schäden am eigenen Pkw selbst zu tragen haben dürfte, so Polizeisprecher Christian Tholl.

(tei.-)