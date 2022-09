Unfall mit zwei Motorrädern : Auffahrunfall in Haan fordert zwei Verletzte

Die Polizei sperrte die Dieker Straße in Haan für die Unfallaufnahme ab. Foto: dpa/Carsten Rehder

Haan Ein Auffahrunfall von zwei Motorrädern hat am Freitagabend in Haan an einer Ampel auf der Dieker Straße zwei Verletzte gefordert.

Zwei Schwerverletzte fordert am Freitagabend ein Unfall auf der Dieker Straße in Haan. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, musste in 64-jähriger Solinger gegen 17:05 Uhr mit seiner Honda Montesa an der Ampel Dieker Straße Höhe Böttingerstraße, in Fahrtrichtung Flurstraße, bei Rotlicht warten. Dort fuhr ihm, aus bislang unbekannten Gründen, ein 60-jähriger Wuppertaler mit seinem Krad Piaggio auf. Durch den Aufprall kippte das Krad des Solingers auf die linke Seite. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Der Wuppertaler kam mit seinem Krad ebenfalls zu Fall. Dabei wurden sowohl er, als auch seine 59-jährige Mitfahrerin, schwer verletzt.

Die beiden Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

An den Motorrädern entstand geringer Sachschaden.

Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Dieker Straße im Bereich Böttingerstraße.

