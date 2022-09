17.000 Euro Sachschaden nach Zusammenstoß : Zwei Schwerverletzte nach Autounfall

Wülfrath Weil eine 64-Jährige die Vorfahrt missachtete, knallte sie mit einer anderen Autofahrerin zusammen. Fahrerin und Beifahrer wurden dabei schwer verletzt.

Zu einem Zusammenstoß mit Folgen kam es Freitagmittag in Wülfrath. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 14 Uhr eine 64-Jährige Wülfratherin mit ihrem Golf auf der Mettmanner Straße in Richtung der Flandersbacher Straße. Zeitgleich fuhr eine 64-Jährige Wuppertalerin in ihrem Polo die gleiche Straße in entgegengesetzte Richtung. An der Einmündung Goethestraße wollte die Golffahrerin nach links abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der entgegenkommenden Wülfratherin. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.