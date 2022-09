Strom und Gas für die Stadt Wermelskirchen : Geänderter Einkauf ist für BEW-Chef richtig

Wermelskirchen Jens Langner, Geschäftsführer der Bergischen Energie und Wasser GmbH sieht Chance auf Einsparungen, aber auch Finanzierungslücken durch die Preis-Explosion.

Der Energie-Einkauf der Stadt ändert sich. Das hat die eigens einberufene Sonderratssitzung gezeigt. Jetzt wird eingekauft auf Zuruf der Stadtverwaltung (wir berichteten). Damit ist die Bergische Energie und Wasser GmbH (BEW), an der die Stadt Wermelskirchen zu 25,1 Prozent beteiligt ist, aber nicht aus dem Rennen, wie BEW-Geschäftsführer Jens Langner auf Nachfrage unserer Redaktion das Verfahren erläutert: „Letztlich fällt die Stadt Wermelskirchen die Entscheidung für den Einkauf von Strom oder Gas und wir führen das aus.“ Jedoch die Art und Weise würde sich ändern, betont Langner.

Das hatte bereits Robert Pap vom Amt für Gebäudemanagement gegenüber dem Stadtrat betont. Demnach müsse auf Preisschwankungen schnell reagiert und nicht zu bestimmten, festgelegten Terminen gekauft werden, um eine Chance auf Einsparungen zu haben. „Es wird heutzutage in Tranchen gekauft. Früher gab es Preisformeln oder Ausschreibungen“, skizziert Jens Langner im Gespräch mit unserer Redaktion. Die neue Vorgehensweise werde immer üblicher: „Keiner deckt sich mehr zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Strom oder Gas ein.“ Langner erklärt den Hintergrund: „Das soll für einen Ausgleich der Märkte sorgen – eine Normalisierung der Preise erzielen.“ Denn: Nur durch dieses Verfahren könne beispielsweise die BEW die aus seiner Sicht vergleichsweise günstigen Preise halten, sagt Langner: „Es entstehen Mischpreise, die wir für den Verbraucher kalkulieren können.“ Sprich: Ein Gros des benötigten Stromes oder Gases ist günstiger eingekauft, der aktuelle Zukauf erfolgt zu einem höheren Preis. „Dieses Prinzip gilt für uns als BEW genauso wie für die Stadt“, stellt Jens Langner dar: „Im Moment ist es so, dass alles, was neu hereinkommt, den Preis verteuert.“