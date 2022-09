Chlorgasalarm in Wermelskirchen : Quellenbad nach Chlorgasausbruch evakuiert

Alle Badegäste konnten unverletzt evakuiert werden, wurden aber noch vor Ort untersucht. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Alarm für die Feuerwehr. Am Freitagnachmittag, 2. September, trat Chlor am Hallenbad am Quellenweg aus. Alle Badegäste konnten unverletzt evakuiert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael int Zandt und Udo Teifel

Um kurz nach 14.30 Uhr kam der Alarm: Chlorgasaustritt im Quellenbad! Beim Schichtwechsel war Angestellten ein Chlorgeruch aufgefallen. Sie reagierten sofort und schlugen Alarm. Feuerwehr und Rettungsdienste machten sich sofort auf den Weg zum Quellenweg und evakuierten umgehend das Hallenbad. Insgesamt 23 Personen wurden ins Freie gebracht und vor Ort noch mit Badesachen bekleidet behandelt. Vier Personen wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Auch die stellvertretende Hallenbadleiterin Melanie Fleck half bei der Evakuierung der Badegäste mit. Mit schwerem Atemgerät machte sich Feuerwehrleute anschließend im Gebäude auf die Suche nach der Ursache.