Kommunalpolitik in Wermelskirchen : Sorgen nach Thomas Marners Weggang

Wermelskirchen Die Sprecher der drei größten Fraktionen im Stadtrat bewerten den Weggang des Technischen Beigeordneten Thomas Marner als schweren Schlag für die Stadt. Sie fürchten, dass die Entwicklung Wermelskirchens ins Stocken geraten könnte.

Die Umgestaltung des Hüpp-Parks oder die Entwicklung des Rhombus-Areals im Rahmen des Interkommunalen Entwickllungs- und Handlungskonzeptes (IHEK), der Neubau eines Hallenbades oder der Umbau der Sekundar- zur Gesamtschule: Die Baustellen des Technischen Dezernats der Stadt sind nicht gerade klein. Entsprechend groß ist die Lücken, die der Technische Beigeordnete Thomas Marner mit seinem Weggang hinterlassen wird. Marner hat sich bei der Stadt Kerpen auf den Posten des Technischen Beigeordneten beworben, seine Wahl am kommenden Dienstag, 6. September, gilt als sicher (wir berichteten). Auf Anfrage unserer Redaktion bewerten die Sprecher der drei größten Fraktionen im Stadtrat diese berufliche Neuorientierung Thomas Marners als schweren Schlag für Wermelskirchen . In der Kritik steht genauso die Informationspolitik der Bürgermeisterin Marion Lück. Die wiederum setzt auf ein uneingeschränktes Fortschreiten der bereits angestoßenen Projekte.

„Der Weggang von Thomas Marner wiegt sehr schwer. Seine Kompetenz als Fachmann wird genauso fehlen, wie er als Mensch fehlen wird“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Schneider. Die CDU sei allerdings im Vorfeld über die Pläne Thomas Marners, der ebenfalls Christdemokrat ist, informiert gewesen und er habe auch die jüngste CDU-Fraktionssitzung nach Bekanntwerden seines Vorhabens zur Vorbereitung der anstehenden Ausschusssitzungen besucht. „Der Weggang des Technischen Beigeordneten gibt eine Lücke, was schade für die Stadt ist“, kommentiert Michael Schneider: „Allein sieben Kommunen in unserer unmittelbaren Nähe sind auf der Suche nach einem Technischen Beigeordneten. Daran lässt sich das Dilemma erkennen.“ Und diese Kommunen seien teils einwohnerstärker, könnten entsprechend mit mehr Salär locken: „Da sind wir in Wermelskirchen bescheidener unterwegs.“ Dennoch betont Schneider: „Wir machen das Beste draus und vertrauen den Mitarbeitern im Technischen Dezernat.“

Kein Kommentar Sein Vorhaben, sich beruflich neu zu orientieren, die Wermelskirchener Verwaltungsspitze zu verlassen und Technischer Beigeordneter der Stadt Kerpen zu werden, will Thomas Marner nicht öffentlich kommentieren. Auf Anfrage unserer Redaktion fasst er sich mit Blick auf die entscheidende Stadtratssitzung in Kerpen am Dienstag, 6. September, kurz: „Gewählt ist man erst mit der Wahl.“

Kritik üben die Grünen an Bürgermeisterin Marion Lück: „Uns hat die Nachricht kalt erwischt. Wann sollten denn die Fraktionen informiert werden – erst nach der Wahl von Thomas Marner in Kerpen? Das ist skandalös.“ Er könne verstehen, dass ein Wunsch nach Verschwiegenheit bestehe, wenn eine solch schwerwiegende Personalie anstehe, meint Stefan Janosi: „Vom Rechtsgut gesehen hat eine Bürgermeisterin eine höhere Verantwortung gegenüber der Kommune. Das wir so etwas von dritter Seite erfahren, ist schlecht.“ Geschmäckle bekomme die Sache, wenn klar werde, dass einzelne Fraktionen offensichtlich frühzeitiger in Kenntnis gesetzt worden seien.