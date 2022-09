Unfall in Brüggen : 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Unfall in Brüggen

Brüggen Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Niederkrüchten schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 20.40 Uhr Der 19-Jährige befuhr gemeinsam mit seiner 16-jährigen Beifahrerin den asphaltierten Feldweg Am Aeschenbaum aus Richtung Brüggener Straße in Richtung Boerholz. An einer Kreuzung mit der Verkehrsregelung übersah er laut Polizei offensichtlich das von rechts kommende, vorfahrtberechtigte Auto eines 38-jährigen Nettetalers.