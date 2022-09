Nachwuchswerbung in Wermelskirchen : Unternehmen öffnen Türen für Auszubildende

Rundgang durch die Produktion bei Ortlinghaus: Geschäftsführer Bastian Franzkoch nimmt sich Zeit für Jugendliche und ihre Eltern am IHK-Ausbildungstag. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Ortlinghaus, Dönges und Tente Rollen werben am Ausbildungstag der IHK um die Schüler. Auch deren Eltern sind mit dabei. Die Jugendlichen können an diesem Tag die Berufsbilder wirklich erleben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Marvin ist gerade mit seiner Mutter in den Bus gestiegen. Sie haben rund drei Stunden Programm vor sich, das Eva Babatz und Carsten Berg von der Industrie- und Handelskammer (IHK) auf die Beine gestellt haben. Anstatt die Betrieb mit Infoständen ins Rathaus zu holen, bringen sie die Jugendlichen in die Unternehmen. Eingeladen sind nicht nur die Wermelskirchener Schüler in der Berufsorientierung, sondern auch ihre Eltern.

„Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht“, sagt Marvin. Er besucht die achte Klasse der Sekundarschule und ist gerade ganz frisch in den mehrjährigen Prozess der Berufsorientierung eingestiegen. „Schule oder Ausbildung“, sagt seine Mutter Sandra Lindemann, „der Weg ist noch ganz offen.“ Es ist ihr aber wichtig, dass ihr Sohn eine Idee für seine Zukunft bekommt. Also nehmen die beiden die Einladung der IHK an und machen sich am Samstagmorgen mit dem Shuttlebus auf den Weg zu heimischen Unternehmen – erst zu Ortlinghaus, dann zu Dönges und am Ende zu Tente Rollen.

Eigentlich hatte es drei Touren zu insgesamt neun Unternehmen geben sollen. Aber die Resonanz war zurückhaltend. „Vielleicht sind die Jugendlichen satt“, sagt Eva Babatz, „oder sie machen sich nicht so viele Gedanken über ihre Zukunft, weil sie wissen, dass sie gefragt sein werden.“ Am Ende sind rund 33 Jugendliche mit ihren Eltern unterwegs. Das Angebot wurde auf eine Tour reduziert. Die hat den Jugendlichen viel zu bieten. „Es ist etwas ganz anderes, Berufsbilder nur auf dem Papier zu sehen“, sagt Michael Flanhardt, Vorsitzender des IHK-Wirtschaftsgremiums in Wermelskirchen, „heute können die Jugendlichen die Berufsbilder wirklich erleben.“ Statt zweidimensionaler Berufsorientierung ermögliche der Ausbildungstag drei Dimensionen. „Schließlich hat die Berufsentscheidung auch etwas mit Bauchgefühl zu tun“, sagt Flanhardt, „und heute ist Platz für Emotionen, für den Geist in den Unternehmen, für ihre Werte und für ihr Bemühen um die Jugendlichen.“ Denn auch das ist an diesem Samstag ganz klar: Die Unternehmen bewerben sich inzwischen bei den Jugendlichen – nicht mehr andersherum. „Die heimische Wirtschaft kann sich aber wirklich sehen lassen“, sagt Eva Babatz, „unter ihnen ist nicht nur ein Weltmarktführer.“

Die Betriebe legen sich am Samstag für die Jugendlichen dann auch richtig ins Zeug. Bei Ortlinghaus warten Geschäftsführer Bastian Franzkoch, Personalerin Martina Steenken und die Mitarbeiter Marcel Zobel und Hannes Lammers auf den Bus mit den Jugendlichen. „Wir suchen händeringend Nachwuchs“, sagt Franzkoch, „der Fachkräftemangel wird sich in den nächsten fünf Jahren dramatisch zuspitzen.“ Und dann nimmt er die Jugendlichen und ihre Eltern mit auf einen Spaziergang durch Vertriebsräume und die Produktion. „Das ist nicht schickimicki, hier wird malocht“, sagt er und zeigt den Jungs und Mädchen dann aber auch die neuste Generation der Technik, die Möglichkeiten der Maschinen und die weltweit gefragten Produkte des Unternehmens. Hightech. „Es ist für uns wirklich interessant, zu sehen, welche Chancen für die Jugendlichen es hier bei uns in Wermelskirchen gibt“, sagt Ariane Huss, die mit Tochter Janne am Rundgang teilnimmt.