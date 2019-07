Aufführung in Wermelskirchen : Eulenspiegel begeistert in der KGS St. Michael

Wermelskirchen (tei.-) Johanna und Vanessa waren durch ausdrucksstarkes Spiel und Gesang als Till Eulenspiegel die Stars des Musicals „Till Eulenspiegel zieht durch Europa“. Gemeinsam mit dem Musikpädagogen Jonas Dubowy hatten die Lehrerinnen Linda Eisenmenger und Anna Kees das Stück arrangiert und in einer Rekordzeit von drei Wochen mit Kindern der KGS St.

„Die Kinder haben prima mitgearbeitet und ihre Texte gelernt. Jetzt sind sie natürlich aufgeregt, ob bei den Aufführungen auch alles klappt“, meinte Jonas Dubowy vor der Premiere. Und es klappte perfekt! Begeistert applaudierten Mitschüler und Kita-Kinder nach der ersten Vorstellung in der Katt. Nicht weniger begeistert waren die Eltern und Freunde nach der zweiten Aufführung in dem vollbesetzten Saal.

Angelehnt an die ursprüngliche Geschichte zieht Eulenspiegel in dem Musical durch Italien, Russland, Frankreich, Schweden und Irland. In jedem Land treibt er mit den Bürgern seinen Schabernack. Die einzelnen Szenen wurden durch landestypische Tänze untermalt.

Ermöglicht wurde dieses Projekt durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Wettbewerb für Europaschulen der Bezirksregierung Münster, berichtet Schulleiter Andrea Steinz. „Ich hatte die Ausschreibung zur Europawoche gelesen. In der Kategorie „Europa – Gemeinsam – Erleben“ boten sich für Grundschulen besonders Theater- und Musicalprojekte an. Das Musical „Till Eulenspiegel zieht durch Europa“ entsprach den Voraussetzungen, so dass wir uns beworben haben. Über die Zusage haben wir uns natürlich sehr gefreut und sofort mit der Umsetzung begonnen“, erklärte Linda Eisenmenger.