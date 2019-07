In Kreckersweg geht am Wochenende die Post ab : 30 Jahre Eichholzer Fußball(kult)turnier

In Kreckersweg geht am Wochenende die Post ab

(tei.-) Einmal im Jahr wird in Kreckersweg im „Waldstadion Eichholz“, so wird dieser abschüssig-hügelige Bolzplatz liebevoll von den Eichholzern genannt, das Fußball(kult)turnier um den Eichholzer Wanderpokal ausgetragen – seit nunmehr 30 Jahren.

Angefangen hat alles an einem Samstagnachmittag im Sommer 1989, als neun Freunde, vornehmlich Schalkefans, ihren kleinen Schalker-Treff von der Gaststätte „Zum Kamin“ nach Eichholz verlegten. Im Gepäck: Zelt, Schlafsack, Schalkefahne, Grill, ein Fässchen Bier und natürlich ein Fußball. An diesem Tag wurde der Grundstein zum heutigen Fußball(kult)turnier gelegt.

Das erste offizielle Spiel wurde 1993 von den Gründungsmannschaften IG-Fisch und Eichholzer Kampftrinker ausgetragen. Die maximale Anzahl von fünf teilnehmenden Mannschaften hat sich im Laufe der Jahre etabliert. Somit ist sichergestellt, dass in der Vorrunde „Jeder gegen Jeden“ spielt und nach dem Halbfinale die beiden Erstplatzierten dann den Sieger des „Eichholzer Wanderpokals“ im Finale ermitteln, den im übrigen die Eichholzer Kampftrinker unangefochten bisher 8-mal gewonnen haben, gefolgt von der IG Fisch, die den Pokalsieg als diesjähriger Pokalverteidiger bisher 6-mal feiern durften und Platz drei des Eichholzpokalranking belegen mit je 3 Pokalsiegen die Spvg. Grunewald, Mastinos und die Osminghauser Freunde. Im Kampf um den Eichholzer Wanderpokal treten in 2019 an: Osminghauser Freunde, Stumpfer Humpen, Strammtisch, Die Vierte und der Titelverteidiger IG-Fisch.