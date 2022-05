Gemeindefest in Tente : Fest zeugt von lebendiger Gemeinde

Frederik Heide (l.) feierte seinen Geburtstag mit dem Gemeindefest und probierte sich mit seinen Freunden als „Gladiator“. Foto: Stephan Singer

Tente Evangelische Kirchengemeinde in Tente feiert gleich zwei Jubiläen.

Bestes Sommerwetter beim Gemeindefest in Tente. Dort feierte die Evangelische Kirchengemeinde gleich zwei Jubiläen: Das Jugend- und Gemeindehaus besteht seit 70 Jahren, die angeschlossene Kindertagesstätte auf dem Areal in Herrlinghausen blickt auf das 50-jährige Bestehen zurück.

Nicht ganz so viele Jahrzehnte „auf dem Buckel“ hat Frederik Heide, der just am Tag des Gemeindefestes seinen 15. Geburtstag feierte und seine persönliche Feier kurzerhand mit dem Gemeindefest verband. „Ich bin eh immer beim Gemeindefest dabei. Ich bin hier aufgewachsen, auch hier zum Kindergarten gegangen. Ich bin sozusagen ein Kind der Gemeinde“, sagte das Geburtstagskind gut gelaunt im Gespräch mit unserer Redaktion.

Beim Eröffnungsgottesdienst zum Auftakt des Gemeindefestes hatte Frederik Heide noch Klavier gespielt, darüber hinaus engagiert er sich als Mitarbeiter bei der Betreuung der Konfirmanden in dem Tenter Bezirk der Evangelischen Kirche in Wermelskirchen. Schweißtreibend maßen sich das Geburtstagskind und seine Freunde als „Gladiatoren“ auf einer Hüpfburg: Dabei stehen zwei Gegner auf einer „Insel“ und müssen sich mit einem länglichen Kissen davon herabstoßen. „Ich habe meistens gewonnen, aber auch mal verloren“, berichtete Frederik Heide davon, dass ihm seine Freunde selbst an seinem Geburtstag zumindest im spielerischen Duell nichts schenkten.

Geschätzt 300 Besucher füllten bereits zum Gottesdienst zu Beginn des Gemeindefestes den Saal. Im Laufe des Tages dürften unzählige weitere Besucher hinzu gekommen sein, aber, so sagte Beatrix Fischer: „Es ist ein ständiges Kommen und Gehen, ein Zählen war da nicht wirklich möglich.“ Mit Blick auf die Landtagswahlen am gleichen Tag scherzte die Diakonin: „Und die Hochrechnungen machen heute andere.“