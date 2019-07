Neues aus dem Wanderland „Bergisches Land“ : Regeln für Wanderer im Naturschutzgebiet

Das Bergische Land ist längst zur Wanderregion geworden. Für Nachhaltigkeit sorgt jetzt eine Vereinbarung. Foto: dpa/Harald Tittel

Rhein-Berg Verbände und Vereine haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Dabei geht es um Nachhaltigkeit.

Wandern und sich dabei im Einklang mit der Natur bewegen: Das ist die Absicht einer Kooperationsvereinsbarung, die jüngst im Kreishaus unterzeichnet wurde „Wir leben in einer wunderschönen Region, die die Menschen genießen können“, sagt Landrat Stephan Santelmann. „Daher bin ich glücklich, dass wir eine Lösung gefunden haben, die den Interessen aller gerecht wird.“

Die Kooperationsvereinbarung hat zum Ziel, die Interessen der organisierten Wanderer und die Interessen des Naturschutzes zu vereinen. Natur und Landschaft sollen nachhaltig geschützt werden. Dazu gehört auch, deren Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie deren Erholungswert dauerhaft zu sichern. Mit den beteiligten Wanderverbänden hat der Naturschutz wertvolle Mitstreiter an seiner Seite, die sich ebenfalls für den Schutz der heimischen Natur stark machen. Die Wanderverbände werben für das richtige Verhalten in der Natur, insbesondere in den Naturschutzgebieten. Die Vereinbarung regelt, dass die regelmäßig stattfindenden und nicht kommerziellen Wandertreffs und Wanderangebote der unterzeichnenden Wanderorganisationen nicht unter das Veranstaltungsverbot der Landschaftspläne des Kreises zu fassen sind. Im Rahmen einer Qualifizierungsoffensive gibt es künftig die Möglichkeit, dass Wanderführer zu regionalen Naturschutzthemen und zu den Besonderheiten in den Naturschutzgebieten des Rheinisch-Bergischen Kreises ihr Wissen erweitern können.

Info Vereine und Institutionen als Kooperationspartner Wer Elf Institutionen und Vereine ziehen als Kooperationspartner an einem Strang: Mark vom Hofe (Naturschutzbeirat), Bernd Freymann (Biologische Station), Landrat Stephan Santelmann, Gerd Wölwer (Kreis), Hermann Fröhlingsdorf (Wald und Holz), Bernd Meiser (Wanderfreunde), Klaus Dorbach (Eifelverein), Maren Pussak (Das Bergische) und Edgar Rüther (SGV). Bei der Unterzeichnung fehlten: der Naturpark Bergisches Land, Alpenverein NRW und Naturfreunde Köln.

Grundsätzlich sollte sich jeder Wanderer an einige einfache Verhaltensregeln in Naturschutzgebieten halten. Dazu gehören die Gebote, die Wege nicht zu verlassen, Hunde anzuleinen, Hundekot zu entfernen, ruhiges und leises Verhalten, um die Tierwelt nicht aufzuschrecken, darauf zu verzichten, Pflanzen und Pilze mitzunehmen und, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist: keinen Abfall zu hinterlassen.

Darüber hinaus darf im Naturschutzgebiet nicht gebadet, gezeltet, gegrillt und Lagerfeuer gemacht werden. Gruppen von bis zu 50 Personen können jederzeit in den Naturschutzgebieten wandern. Das betrifft beispielsweise Wandergruppen, Lauftreffs, Schulklassen, Vereine, Umweltbildungsangebote und vergleichbare Gruppen. Bei Wanderungen über 50 Personen ist allerdings das Einvernehmen der Naturschutzbehörde des Kreises einzuholen. Angebote mit der Absicht, einen Gewinn zu erzielen, stellen nicht das Ziel der naturbezogenen Erholung in den Mittelpunkt, weshalb für solche Veranstaltungen in Naturschutzgebieten ebenfalls eine Erlaubnis erforderlich ist.

Die Gemeinsamkeit des Vorgehens betonte auch der Vize-Präsident des Sauerländischen Gebirgsvereins, Edgar Rüther: „Das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man die unterschiedlichen Interessen bündelt und sich gemeinsam auf den Weg in die richtige Richtung macht.“ Als besonderen Mehrwert des Prozesses betonte Kreis-Dezernent Gerd Wölwer, dass alle Beteiligten dasselbe Ziel gehabt hätten, und zwar „die Natur zu schützen und gleichzeitig erlebbar zu machen.“