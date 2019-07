Leben & Lernen : Schulfest mit Insekten-Snacks und Mitmachtheater

Wermelskirchen Unter dem Motto „Die Sekundarschule engagiert sich!“ feierte die Schulgemeinschaft ihr diesjähriges Schulfest. Im Forum erlebte das Publikum einen atemberaubenden Auftritt der Arbeitsgemeinschaft „Gesang“.

Die Schüler präsentierten ihre Projekte, die sie in den drei Projekttagen zuvor erarbeitet hatten. Die Bandbreite der Projekte war enorm: Mitmachtheater in der Grundschule, selbstgebaute Insektenhotels, eine MoFa-Werkstatt, Projekte im Altersheim, die die Jugend damals und heute verglichen, und vieles mehr stand auf dem Programm! So zeigte sich die Schulgemeinschaft kurz vor den Sommerferien noch einmal leistungsstark und engagiert!

Die ganze Schulgemeinschaft war aktiv – was wuselig wirkte, war gut geplant und lief reibungsarm ab. Vor allem aber waren, wohin man blickte, zufriedene Gesichter zu sehen. Veranstalter und Gäste kamen ins Gespräch, reger Austausch entstand. Nicht zuletzt entstand die gute Stimmung natürlich auch durch das Programm, das zugleich abwechslungsreich und gut vorbereitet war und das auch das Publikum häufig aktiv einbezog, berichtete Alex Wydra. Wer einen tieferen Einblick in das Geschehen gewann, fand beispielsweise heraus, dass eines der MoFas, die repariert und verkauft wurden, bereits 35 Jahre alt war und nun wieder fahrtüchtig war. An anderer Stelle wurde über das Thema Insekten gestaunt: Diesmal zogen die Sechsbeiner allerdings nicht in Hotels ein, sondern standen auf der Speisekarte. Viele Schüler kreischten auf, doch den meisten schmeckte es schlussendlich gut. Ehrensache, dass auch Schulleiter Dietmar Paulig am Stand „Wir essen Insekten“ einen gerösteten Snack aß, während Heike Müseler (Projektleitung) erklärte, dass die Sprungbeine sich nicht zum Verzehr eignen.