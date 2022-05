Kunstverein Wermelskirchen : Schicke Kunstkarten zum Jubiläum

Wermelskirchen Mit einem ganz besonderen Event tritt jetzt der Kunstverein Wermelskirchen im 25. Jahr seines Bestehens wieder ins Licht der Öffentlichkeit.

Im Laufe von 25 Jahren ist der Kunstverein fester Bestandteil der regionalen und überregionalen Kunst- und Kulturszene geworden. Neben zahlreichen Aktionen und viel beachteten Ausstellungen sind es vor allem die künstlerisch aktiven Mitglieder, die trotz aller Individualität und Unterschiedlichkeit bei Gemeinschaftspräsentationen immer wieder zu einer geschlossenen Einheit zusammenfinden – eine Eigenschaft, die den Kunstverein und seine Mitglieder weit über regionale Grenzen bekannt gemacht hat, erklärt Michael Dangel in einer Ankündigung.

Unter dem Motto „Schicke Karten – Kunst zu versenden“ geben 17 Künstler des Kunstvereins ein Beispiel für diese Vielseitigkeit und Individualität, ohne den Blick für die gestalterische Gemeinschaft zu verlieren. Dangel: „Mit weit mehr als 2500 Kunstpostkarten – alles Originaldrucke von Werken der Teilnehmer – wird die Galerie des Kunstvereins am Markt als begehbares, optisches Gesamtkunstwerk gestaltet.“ Wer dem Motto folgen und mit schicken Karten Kunst versenden möchte, dem stehen Verkaufsständer und Verkaufsboxen zum käuflichen Erwerb der Kunstkarten bereit.

Beratungscenter in Wülfrath als Kunstgalerie

Beratungscenter in Wülfrath als Kunstgalerie : Hinter jeder Stellwand etwas Neues

Eine speziell zur Aktion gestaltete und produzierte Mappe erleichtert das Sammeln von garantiert vorhandenen Lieblingsmotiven. „Alle Künstler verzichten auf die Einnahmen aus dem Verkauf“, sagt Dangel. Der Verkaufserlös diene dem Erhalt und Fortbestand der Kunst- und Kulturaktivitäten des Kunstvereins in Wermelskirchen .

Eröffnet wird die Kunstaktion am Freitag, 27. Mai, um 19 Uhr. Weiter geht es am Samstag und Sonntag, 28. / 29. Mai: An beiden Tagen ist die Kunstgalerie jeweils von 15 bis 20.30 Uhr geöffnet. Gleichzeitig sind Aktionen auf dem Marktplatz zu „Das Fest“ geplant.