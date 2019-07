Investor sollen die Kosten tragen : Investor soll Baustraße zum Meisenweg bezahlen

Anwohner Gerd Raddeck und Heinz F. Schmidt schauen sich auf der K 18 den Hang an, an dem die Einmündung der Baustraße liegen könnte. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Der Vermarkter, der 17 Baugrundstücke verkaufen wird, soll die Kosten für die asphaltierte Straße tragen. Es folgt noch eine Prüfung.

Ein gutes Signal an die Anwohner des Neubaugebiets Meisenweg: Ihre Eingaben werden ernst genommen. Sie befürchten nicht nur brenzelige Situationen durch Begegnungsverkehr auf den schmalen Sträßchen, sondern auch dass Baufahrzeuge ihre Anliegerstraßen ramponieren und dass sie am Ende die Sanierung über Anliegerbeiträge mit bezahlen müssen. Politik und Stadtverwaltung befürworteten in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause, dass eine Baustraße von der K 18 in das geplante Bauareal angelegt wird. Der Investor soll die Kosten dafür tragen. Eine andere Variante wäre eine Art Ablösesumme. Gleichzeitig gab der Stadtrat grünes Licht für die nächsten Schritte im Verfahren, darunter für die Offenlegung der Pläne.