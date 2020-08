Seniorenbeirat in Wermelskirchen : Stadt kämpft für Pflegeberatung

Wermelskirchen Eine Zentralisierung beim Kreis wäre eine Verschlechterung für Wermelskirchen. In Burscheid gibt es inzwischen eine Unterschriftenaktion gegen die Pläne der Kreisverwaltung.

Statt das Angebot weiterhin in den Rathäusern zu verankern, sollen über einen Mitarbeiter-Pool des Rheinisch-Bergischen Kreises Sprechstunden in den Kommunen angeboten werden. „Das würde für uns in Wermelskirchen eine deutliche Verschlechterung der Situation bedeuten“, so Görnert damals Die Wermelskirchener Beratungsstelle sei gut vernetzt und arbeite sehr engagiert. Aktuell wird die Stelle zu 60 Prozent vom Kreis und zu 40 Prozent von der Stadt finanziert. Alleine könne man die Kosten nicht stemmen, erklärte Görnert.