Zwei Frauen in Wermelskirchen belästigt : Polizei fahndet nach Exhibitionist

Zwei Frauen in Wermelskirchen belästigt

Wermelskirchen Auf dem unbeleuchteten Verbindungsweg im Waldstück zwischen Eifgenstadion und Quellenbad erschreckte ein Unbekannte zwei Frauen auf ihrem Abendspaziergang. Er machte ihnen obszöne Angebote.

Das war ein Schreck in der Abendstunde: Am Mittwochabend wurden zwei junge Frauen gegen 21.55 Uhr von einem bislang unbekannten Mann mit heruntergelassener Hose auf obszöne Weise angesprochen. Der Unbekannte saß auf einer Parkbank am unbeleuchteten Verbindungsweg im Waldstück zwischen Eifgenstadion und Hallenbad Quellenweg.