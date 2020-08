Wahltermin : Seniorenbeirat: Erfolgreich in die nächste Amtszeit

Seniorenbeirat: Erfolgreich in die nächste Amtszeit

Haan Am 13. September wird nicht nur der Stadtrat, sondern auch der Seniorenbeirat gewählt. Alle ab dem 60. Lebensjahr sind wahlberechtigt. Das sind mehr als 10.000 Haaner.

Das kann beileibe nicht jede Stadt vorweisen: Am 13. September diesen Jahres wird nach 2009 und 2014 zum dritten Mal ein Seniorenbeirat in Haan gewählt, der sich in den vergangenen elf Jahren als fester Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung etabliert und jede Menge große und kleine Aktionen durchgeführt hat.