Wohngemeinschaft in Wermelskirchen muss ausziehen : Jugendhilfe sucht neues Zuhause in Wermelskirchen

Vier Jahre lang lebte die junge Wohngemeinschaft in dem Reihenhaus. Jetzt suchen Jörg Loose und Siegfried Lukassek (hinten von rechts) ein neues Haus für Omar (l.) und Wessou und zwei weitere Jungs. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Vier Jahre lang hat eine interkulturelle Wohngemeinschaft in der Joseph-Haydn-Straße gelebt. Jetzt müssen die Jungs umziehen, weil Eigenbedarf angemeldet worden ist.

Für Omar ist das hübsche Reihenhaus in der Joseph-Haydn-Straße sein „Zuhause“. Eine Zuflucht und ein Stück neue Heimat, nachdem er sein Geburtsland Guinea in Westafrika verlassen hatte. „Es ist schade, dass wir jetzt ausziehen müssen“, sagt der 18-Jährige. „Aber wir hoffen alle, dass wir zurückkehren können nach Wermelskirchen.“

Ein Jahr lang haben er und drei andere junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren als interkulturelle Wohngemeinschaft in dem Haus gelebt, das die Evangelische Jugendhilfe Bergisch-Land vor vier Jahren als Angebot zur Verselbstständigung angemietet hatte. Ende kommender Woche müssen die Jungs umziehen. „Die Besitzerin hat Eigenbedarf angemeldet“, erklärt die Geschäftsführerin der Jugendhilfe, Silke Gaube. Wochenlang haben sie und Fachbereichsleiter Jörg Loose nach einem neuen Domizil in Wermelskirchen für die sympathischen Jugendlichen gesucht, doch noch nichts Adäquates gefunden. Deshalb geht’s zunächst in ein Haus auf dem Gelände der Jugendhilfe in Remscheid.

Info Ein Haus für vier junge Männer gesucht Angebote Wer ein Haus zu vermieten hat und helfen will, kann sich direkt an Jörg Loose von der Evangelischen Jugendhilfe Bergisch Land unter Telefon 02191 / 7822638 oder per Email unter joerg.loose@ejbl.de wenden.

„Sie wollen aber weiterhin den Bezug zu Wermelskirchen behalten. Die Stadt ist ihr Zuhause“, sagt Loose. „Sie fühlen sich wohl und sind gut angebunden.“ Alle vier besuchen das Berufskolleg, haben aber unterschiedliche Ziele, die von der Modeszene über Kinderpflegeausbildung bis zum IT-Bereich reichen. Um ihnen das neu geschaffene Stück Heimat weiter zu ermöglichen, sucht die Evangelische Lebenshilfe „so schnell wie möglich“ ein Ersatzdomizil in der Stadt. „Am besten wäre ein Haus mit mindestens vier Einzelzimmern, damit jeder seinen eigenen Bereich hat“, sagt Jörg Loose, der die Jugendlichen zusammen mit Erzieher Siegfried Lukassek betreut. Die Küche teilen sich die Jungs, die zum Teil sehr gut kochen können. „Omar und Wessou, der auch aus Guinea kommt, haben in ihrer Heimat offenbar schon viel gekocht und bereiten gerne landestypische Gerichte zu“, verrät Lukassek und grinst: „Die sind sehr exotisch und sehr scharf.“

Dreimal die Woche sind die Erzieher vor Ort, um Fragen zu klären, nach dem Rechten zu sehen und um einfach da zu sein, wenn auch mal das Heimweh bei den Flüchtlingsjungen durchschlägt. Sie alle haben ihre Heimat auf gefährlichen Wegen verlassen. „Omar war ein Jahr unterwegs“, wissen die Erzieher. „Erst mit einem Flüchtlingsschiff, dann über Algerien und Spanien hierher.“

Reden möchte der 18-Jährige aber nicht über die Zeit, um nicht ständig an die Odyssee erinnert zu werden. Lieber träumt er von der Zukunft: „Ich möchte Informatiker werden“, sagt er und strahlt. „Ich habe auch schon im Rathaus ein Praktikum in der IT-Abteilung gemacht. Das war super.“ Auch in die Metallverarbeitung hat er mal „reingeschnuppert und das hat Spaß gemacht, aber IT gefällt mir besser.“

Die interkulturelle Wohngemeinschaft ist „ein Zwischenschritt von der Wohngruppe, in der ständig ein Erzieher dabei ist, in die Selbstständigkeit“, erklärt Loose. „Die Jungs sind fast auf sich alleine gestellt. Sie müssen alleine aufstehen und zur Schule gehen, einkaufen, putzen, kochen, den Mülleimer rausstellen und natürlich auch den kleinen Garten pflegen. Hier lernen sie, eigenständig zu sein.“ Regelmäßig sind die Erzieher vor Ort, um Hilfestellung zu geben, Regeln abzusprechen. Außerdem haben alle jungen Bewohner eine „Notfallkarte“ mit der Nummer des Erziehers, der auch nachts erreichbar ist. Die haben übrigens auch die Nachbarn. „Aber es hat mit dieser Gruppe nie Klagen gegeben“, so Loose. Im Gegenteil: Die Jungs haben oft mit den Kindern auf der Straße gespielt, oder in der Nachbarschaft im Garten geholfen.