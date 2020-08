Gerichtsverfahren in Wermelskirchen : Keinen Unterhalt für Kinder gezahlt

Wermelskirchen 24-Jähriger war seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachgekommen. Eine Schuldnerberatung soll nun helfen. Das Verfahren wurde eingestellt.

Wenn das Thema Unterhaltspflicht vor Gericht verhandelt werden muss, ist dem in der Regel eine finanzielle Durststrecke für das Elternteil vorausgegangen, bei dem die unterhaltspflichtigen Kinder leben. Besonders schwierig wird es, wenn der Unterhaltspflichtige nicht nur mehrere Kinder mit unterschiedlichen Partnern hat, sondern dazu auch noch ein offensichtlich ausgemachtes Problem hat, richtig mit Geld umzugehen. So war es der Fall, als ein 24-jähriger Mann vor dem Amtsgericht erscheinen musste.

Vorgeworfen wurde ihm, in der Zeit von Mai 2016 bis Juli 2017 der Unterhaltspflicht für zwei seiner drei Kinder nicht nachgekommen zu sein. Die Rede war von rund 3100 Euro. Der Rechtsanwalt des 24-Jährigen räumte allerdings gleich zu Beginn weitere offene Zahlungen ein, die indes noch nicht angezeigt worden seien. „Wir wollen von Anfang an mit offenen Karten spielen“, sagte der Verteidiger. Der Rechtsanwalt sagte weiter, dass vor allem wegen einer eingereichten Privatinsolvenz und der Höhe von ausstehenden Zahlungen in fünfstelliger Höhe, im Grunde genommen nur ein Blick nach vorne zielführend sei. „Es ist ihm kaum möglich, die bestehenden Forderungen in seiner Gehaltsklasse, mein Mandant arbeitet als Handwerker, abzuzahlen. Dazu kommen zahlreiche andere Gläubiger und im Rahmen der Insolvenz können wir auch keinen der Gläubiger in irgendeiner Weise bevorzugen“, sagte der Verteidiger.