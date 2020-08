Gute Nachrichten für Dabringhausen : DTV kann nun seine 30 Jahre alten Tennisplätze sanieren

Ab Sommer 2021 soll in Dabringhausen wieder auf sanierten Tennisplätzen gespielt werden. Foto: dpa/Christophe Ena

Dabringhausen 30.555 Euro bekommt der Turnverein in Dabringhausen aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“, um Tennisplätze zu sanieren. 20.000 Euro muss der Verein selbst beisteuern.

Gute Nachricht für den Dabringhausener Turnverein (DTV), auch wenn’s für dieses Jahr zu spät ist: Der Verein kann nun zwei seiner drei Tennisplätze am Höferhof sanieren. Der DTV profitiert vom Programm „Moderne Sportstätte 2022“ und bekommt eine Förderung von 30.555 Euro. Um die Plätze und Tennishütte in Ordnung zu bringen, wird der Verein noch 20.000 Euro aufbringen müssen.

Eigentlich hat der DTV drei Tennisplätze neben dem Kunstrasenplatz. Zwei davon sind noch bespielbar. Sie sind rund 30 Jahre alt. DTV-Chef Andreas Gall: „Wir haben im Moment steigende Mitgliederzahlen und freuen uns natürlich auf den Förderung.“ 50 Aktive spielen im DTV: Eigentlich, so berichtet Gall, müssten Tennisplätze nach zehn, 15 Jahren saniert werden. „Die rote Asche zerstaubt zunehmend, setzt auch Abflüsse zu.“ So ist er froh, dass die Plätze saniert werden können. „Leider nicht mehr in diesem Jahr, denn wir sind halt zu spät dran“, seufzt der Vereinsvorsitzende. Denn: „Die Firmen,die Tennisplätze bauen und sanieren, haben keine Kapazitäten mehr für 2020. Ich rechne mit einem Baustart im Frühjahr 2021.“